ФОТОФАКТ Детскую площадку устанавливают на улице Пушкина в Пскове
Новую детскую площадку устанавливают на улице Пушкина в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Ранее сообщалось о масштабной установке 38 детских игровых площадок в Пскове при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова.
Детские площадки в себя включают пять элементов: домик-беседка, детский игровой комплекс «Фантазия» (горка), песочница, качели на деревянной стойке и деревянный транспорт-кабриолет.
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