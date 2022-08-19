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Культура

Открыта продажа билетов на автобусный проезд на фестиваль «Ледовое побоище»

Открыта продажа билетов на автобусный проезд из Пскова до Самолвы на фестиваль-реконструкцию конного похода «Александрова дорога» в рамках которого пройдет фестиваль «Ледовое побоище». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Стоимость билета – 300 рублей (туда и обратно). Количество мест ограничено, необходима предварительная бронь.

Приобрести билет будет двумя способами:

  • на сайте Орбилет
  • в кассе БКЗ филармонии по адресу: улица Некрасова, 24.

Для посадки в автобус нужно предъявить билет волонтеру. Билет, приобретенный онлайн, можно предъявить в электронном виде.

Автобус 1 (билеты - https://orbilet.ru/event/8229)

  • Время отправления из Пскова: 9:00.
  • Время отправления из Самолвы: 18:30.

Автобус 2 (билеты - https://orbilet.ru/event/8230)

  • Время отправления из Пскова: 9:10.
  • Время отправления из Самолвы: 18:40.

Место отправления из Пскова: парковка возле Псковского государственного университета (Псков, площадь Ленина, 1). Место отправления из Самолвы: парковка возле мемориала «Александр Невский с дружиной» (Самолва).

После фестиваля те же автобусы привезут пассажиров обратно. Отдельно покупать билеты на обратный путь не нужно.

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Открыта продажа билетов на автобусный проезд на фестиваль «Ледовое побоище»

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