Открыта продажа билетов на автобусный проезд на фестиваль «Ледовое побоище»
Открыта продажа билетов на автобусный проезд из Пскова до Самолвы на фестиваль-реконструкцию конного похода «Александрова дорога» в рамках которого пройдет фестиваль «Ледовое побоище». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Стоимость билета – 300 рублей (туда и обратно). Количество мест ограничено, необходима предварительная бронь.
Приобрести билет будет двумя способами:
- на сайте Орбилет
- в кассе БКЗ филармонии по адресу: улица Некрасова, 24.
Для посадки в автобус нужно предъявить билет волонтеру. Билет, приобретенный онлайн, можно предъявить в электронном виде.
Автобус 1 (билеты - https://orbilet.ru/event/8229)
- Время отправления из Пскова: 9:00.
- Время отправления из Самолвы: 18:30.
Автобус 2 (билеты - https://orbilet.ru/event/8230)
- Время отправления из Пскова: 9:10.
- Время отправления из Самолвы: 18:40.
Место отправления из Пскова: парковка возле Псковского государственного университета (Псков, площадь Ленина, 1). Место отправления из Самолвы: парковка возле мемориала «Александр Невский с дружиной» (Самолва).
После фестиваля те же автобусы привезут пассажиров обратно. Отдельно покупать билеты на обратный путь не нужно.
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