Открыта продажа билетов на автобусный проезд на фестиваль «Ледовое побоище»

12:46, 19 августа 2022, ПАИ

Открыта продажа билетов на автобусный проезд из Пскова до Самолвы на фестиваль-реконструкцию конного похода «Александрова дорога» в рамках которого пройдет фестиваль «Ледовое побоище». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Стоимость билета – 300 рублей (туда и обратно). Количество мест ограничено, необходима предварительная бронь.

Приобрести билет будет двумя способами:

на сайте Орбилет

в кассе БКЗ филармонии по адресу: улица Некрасова, 24.

Для посадки в автобус нужно предъявить билет волонтеру. Билет, приобретенный онлайн, можно предъявить в электронном виде.

Автобус 1 (билеты - https://orbilet.ru/event/8229)

Время отправления из Пскова: 9:00.

Время отправления из Самолвы: 18:30.

Автобус 2 (билеты - https://orbilet.ru/event/8230)

Время отправления из Пскова: 9:10.

Время отправления из Самолвы: 18:40.

Место отправления из Пскова: парковка возле Псковского государственного университета (Псков, площадь Ленина, 1). Место отправления из Самолвы: парковка возле мемориала «Александр Невский с дружиной» (Самолва).

После фестиваля те же автобусы привезут пассажиров обратно. Отдельно покупать билеты на обратный путь не нужно.