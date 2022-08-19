На звание «Мать-героиня» в Псковской области претендуют 18 женщин

12:59, 19 августа 2022, ПАИ

На звание «Мать-героиня» в Псковской области претендуют 18 женщин, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по социальной защите.

Для сравнения в Бурятии такое звание хотят получить восемь женщин, в Свердловске, население которого в два раза выше, чем в Псковской области, – 33. В Северной Осетии на звание «Мать-героиня» претендует 21 женщина, в Брянской области – 14.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 августа установил в России звание «Мать-героиня». Оно будет присуждаться женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоившимся этого звания полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Звание «Мать-героиня», присваивается при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы. При присвоении звания учитываются дети, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания сказано в Указе.