Фестиваль гусельной музыки проходит в Красногородском районе

13:28, 19 августа 2022, ПАИ

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» проходит 19 августа в Платишино Красногородского района, сообщает газета «Заря».

Открыли фестиваль глава района Валентина Понизовская и представитель комитета по культуре Псковской области Ирина Антонова. Глава района вручила благодарственные письма за помощь в подготовке и организации фестиваля специалисту Платишинского сельского клуба Надежде Ивановой и директору Центра народного творчества Наталье Беловой.

Жители и гости района могут услышать гусельную музыку Ольги Глазовой из Санкт-Петербурга, гусляров из Опочки. С танцевальными номерами выступает красногородский образцовый хореографический коллектив «Энергия». Мастера из разных районов области устроили здесь ярмарку рукоделия. Также для участников праздника организовали фотозоны и приготовили угощения.

Позже на фестивале выступят профессиональные исполнители и любители из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.