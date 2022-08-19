Фестиваль гусельной музыки проходит в Красногородском районе
Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» проходит 19 августа в Платишино Красногородского района, сообщает газета «Заря».
Открыли фестиваль глава района Валентина Понизовская и представитель комитета по культуре Псковской области Ирина Антонова. Глава района вручила благодарственные письма за помощь в подготовке и организации фестиваля специалисту Платишинского сельского клуба Надежде Ивановой и директору Центра народного творчества Наталье Беловой.
Жители и гости района могут услышать гусельную музыку Ольги Глазовой из Санкт-Петербурга, гусляров из Опочки. С танцевальными номерами выступает красногородский образцовый хореографический коллектив «Энергия». Мастера из разных районов области устроили здесь ярмарку рукоделия. Также для участников праздника организовали фотозоны и приготовили угощения.
Позже на фестивале выступят профессиональные исполнители и любители из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.
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