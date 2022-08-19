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Печоры победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды

Город Печоры стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Как сообщается на сайте Минстроя, архитектурное решение исторической части города получило 71,99 балла.

Итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023–2024 годах, подвели в рамках пленарного заседания Форума малых городов и исторических поселений в Тамбове. В мероприятии принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Это уже шестой конкурс проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года, с начала проведения первого конкурса, всего порядка 2 тыс. проектов из 83 субъектов было заявлено. Отобрано большое количество проектов, и в отборе активное участие принимают жители. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Ряд регионов подготовились системно, и от них сразу несколько городов заявились. Большое количество от Свердловской и Московской областей. Победителями стали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей. Так как конкурс очень востребованный, мы обратились к Президенту, и он поддержал увеличение финансирования конкурса со следующего года в два раза – до 20 млрд рублей. То есть мы сможем вовлечь больше городов, большее количество проектов реализовать, больше выделять средств, соответственно, и больше территорий будет благоустроено», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Уточняется, что все поступившие заявки отсмотрели эксперты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошли 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Критерями были качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

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