История в открытках: судьба псковского фотографа Михаила Герасимова

13:14, 19 августа 2022, ПАИ

Истории псковского фотографа Михаила Герасимова рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в своем Telegram-канале.

Жители Пскова хорошо знают эту фамилию. Михаил Герасимов родился в Новоржеве в 1868 году. Чуть позже его родители переехали в Псков. Когда отца не стало, мама отвезла детей в Опочку. Потом Мишу родственники пристроили на работу у одного из купцов в Санкт-Петербурге. В начале 1890 годов он вернулся в Псков.

В 1894 году на Сергиевской улице открылся фотосалон. У псковичей появились снимки, на обратной стороне которых помещалось изображение фотоаппарата и подпись «Современная фотографія М. И. Герасимова в гъ Псковѣ».

Это был не единственный источник дохода семьи. У них был магазин дамских и детских нарядов, потом магазин детских игрушек, картин и альбомов в Пскове. Чуть позже появился магазинчик в Острове. А еще Михаил Герасимов был заядлым коллекционером. И в поездках по губернии покупал у местных жителей диковинные замки, сундуки, книги.

В 1906 году Псковское археологическое общество приняло его в члены-соревнователи. Годом позже Михаил Герасимов передал обществу 500 открыток с видами Пскова.

Сегодня сотни таких открыток помогают увидеть Псков начала XX века – его здания, планировку улиц, людей, проживавших в нем. Многие из запечатленных объектов не сохранились, и именно снимки Герасимова помогают архитекторам, реставраторам и даже археологам уточнять местоположение тех или иных зданий.

После 1917 года судьба семьи складывалась трагично. Магазины не стали приносить прибыль, не было спроса на фотографии.

Герасимовы перебрались в Нижний Новгород. Когда в Поволжье начался голод, Александра Николаевна, супруга фотографа, отправилась в Псков просить разрешение для возвращения, но в дороге заболела тифом, скончалась она на станции Дно. Михаила Герасимова не стало в 1923 году.

Но его снимки до сих пор позволяют увидеть Псков и его окрестности такими, какими их видели фотограф Герасимов и его современники.