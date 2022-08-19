Безопасность подъездных путей к школам проверили в Пскове

13:32, 19 августа 2022, ПАИ

Подъездные пути к псковским образовательным учреждениям на предмет безопасности проинспектировал глава администрации города Пскова Борис Елкин совместно с ГИБДД. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Наличие и состояние разметки на проезжей части и пешеходных переходах, дорожных знаков и дублирующей разметки, искусственных дорожных неровностей, пешеходных ограждений, импульсных светофоров Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах и информационных секций на светофорах проверили вблизи школ и на путях движения к ним детей.

«В целом готовность к школьному сезону улично-дорожной сети в части обустройства техническими средствами высокая. Исключение составляют пешеходные переходы, где пока нет светофоров Т7 и бело-лунных секций. Администрация города проработает вопрос финансирования этого направления в будущем году», – прокомментировал Борис Елкин.