Опасное молоко выявили в Псковской области

14:20, 19 августа 2022, ПАИ

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Протестированное в Псковской области для диагностики мастита молоко в 77 % случаев содержало в себе стафилококк, сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

В 13 % случаев были выявлены кишечные бактерии, в 3 % – синегнойная палочка. Лишь в 23 % случаев патогенная микрофлора отсутствовала, рассказали в ветлаборатории.

Специалисты отметили, что маститы – это группа воспалительных заболеваний молочной железы, значительно влияющих на количество и качество получаемого молока. При этом визуально определить качество сырого молока при субклиническом мастите невозможно, поэтому при покупке молока необходимо проверять у продавца наличие ветеринарных сопроводительных документов, отметили специалисты.

Молоко из непоражённых долей больных маститом коров даже в охлаждённом состоянии непригодно для хранения. После суточного хранения такого молока в бытовом холодильнике появляется затхлый запах и горьковатый привкус. Достаточно примеси 5-10 % маститного молока к молоку от здоровых коров, чтобы всё смешанное молоко стало малопригодным для переработки. Имеющаяся в таком молоке патогенная микрофлора не погибает при обычной пастеризации и может вызывать токсикоинфекции, тонзиллиты и другие заболевания у человека.

В лаборатории отметили, что каждая партия сырого молока, предназначенного для переработки и продажи на рынках, должна исследоваться на предмет содержания соматических клеток, сухого обезжиренного остатка, плотности, кислотности и массовой доли белка. Не реже одного раза в полгода молоко должно исследоваться на наличие микрофлоры, в том числе патогенной.