«Петельки доброты»: псковичи передают вязаные вещи новорождённым

14:45, 19 августа 2022, ПАИ

Участники группы «Петельки доброты Псков» вяжут вещи для малышей, которые родились раньше срока. Об этом рассказали сотрудники перинатального центра Пскова в официальной группе во «ВКонтакте».

Волонтёры начали свою деятельность 19 августа 2018 года — сегодня сообществу исполняется четыре года. Идея вязать вещи для детей с низкой массой тела пришла из Казахстана, там существует аналогичное объединение «28 петель».

«У недоношенных деток из-за незрелости дыхательного центра могут возникать остановки дыхания. Колючий плед или жилеточка заставляют малыша больше шевелиться и не забывать дышать!» – рассказали в перинатальном центре о важности работы волонтёров.

В сообществе «Петельки доброты Псков» напомнили, что для помощи необязательно уметь вязать — можно просто пожертвовать моток пряжи, и участники передадут готовое изделие нуждающимся детям.