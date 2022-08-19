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Общество

«Петельки доброты»: псковичи передают вязаные вещи новорождённым

Фото из официальной группы перинатального центра во «ВКонтакте»

Участники группы «Петельки доброты Псков» вяжут вещи для малышей, которые родились раньше срока. Об этом рассказали сотрудники перинатального центра Пскова в официальной группе во «ВКонтакте».

Волонтёры начали свою деятельность 19 августа 2018 года — сегодня сообществу исполняется четыре года. Идея вязать вещи для детей с низкой массой тела пришла из Казахстана, там существует аналогичное объединение «28 петель».

Фото из официальной группы перинатального центра во «ВКонтакте»

«У недоношенных деток из-за незрелости дыхательного центра могут возникать остановки дыхания. Колючий плед или жилеточка заставляют малыша больше шевелиться и не забывать дышать!» – рассказали в перинатальном центре о важности работы волонтёров.

Фото из официальной группы Перинатального центра «ВКонтакте»

В сообществе «Петельки доброты Псков» напомнили, что для помощи необязательно уметь вязать — можно просто пожертвовать моток пряжи, и участники передадут готовое изделие нуждающимся детям.

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