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Общество

Контрабанду сигарет на 71 млн рублей пресекли псковские таможенники

Почти 1,5 млн пачек табачной продукции без акцизных марок РФ и необходимой маркировки обнаружили мобильные группы Псковской таможни за семь месяцев 2022 года, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Стоимость продукции оценивается более чем в 71 млн рублей. За аналогичный период 2021 года сотрудники мобильных групп выявили около 600 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более 32,5 млн рублей.

Самая значительная партия выявленных в 2022 году табачных изделий оценивается более чем в 30 млн рублей. 608,5 тысячи пачек сигарет были спрятаны в грузовом автомобиле за ящиками с макаронными изделиями.

Мобильные группы в Псковской области работают в трёх районах области, граничащих с Республикой Беларусь: в Себежском, Невельском и Усвятском. Их задача – выборочная проверка грузов, перемещаемых автомобильным транспортом по территориям вблизи государственной границы, где отсутствует таможенная граница ЕАЭС.

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