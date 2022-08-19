Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названа самая частая жалоба на школьное питание

Самая частая жалоба на школьное питание – холодная еда, но до конца года эту проблему должны решить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерия Алексеева.

«Какая самая популярная жалоба на питание в школе? Правильно: холодное питание. Самая большая наша боль», – сказал Алексеев на II Всероссийском родительском форуме «Здоровое питание в школе и дома».

Он отметил, что решение этой проблемы технически непростое из-за того, что, например, первоклассникам заранее накрывают столы и еда успевает остыть. В некоторых школах «физически невозможно» обеспечить сохранность температуры готовой еды.

«Для этого года очень важно хотя бы этот вопрос решить – вопрос с холодным питанием», – подчеркнул Алексеев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 августа 2022

Депутат Госдумы помогает искать дом для собаки с опочецкого кладбища
19 августа 2022

На 30% за год сократилась площадь лесных пожаров в Псковской области
19 августа 2022

Почти 300 кг продукции без документов задержали на границе в Псковской области
19 августа 2022

Люди в Бериславском районе брошены украинскими властями ещё 20 лет назад – Антон Сергеев
19 августа 2022

Как спастись от лесных пожаров, обсуждают в медиацентре ПАИ

19 августа 2022

Собственные открытки появились у псковского центра «Дом белого аиста»

19 августа 2022

«Петельки доброты»: псковичи передают вязаные вещи новорождённым
19 августа 2022

Россельхозбанк: Сбор яблок и груш вырос на 71% с 2017 года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...