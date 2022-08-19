Названа самая частая жалоба на школьное питание

14:29, 19 августа 2022, ПАИ

Самая частая жалоба на школьное питание – холодная еда, но до конца года эту проблему должны решить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерия Алексеева.

«Какая самая популярная жалоба на питание в школе? Правильно: холодное питание. Самая большая наша боль», – сказал Алексеев на II Всероссийском родительском форуме «Здоровое питание в школе и дома».

Он отметил, что решение этой проблемы технически непростое из-за того, что, например, первоклассникам заранее накрывают столы и еда успевает остыть. В некоторых школах «физически невозможно» обеспечить сохранность температуры готовой еды.

«Для этого года очень важно хотя бы этот вопрос решить – вопрос с холодным питанием», – подчеркнул Алексеев.