Запад может отключить все смартфоны в России – Касперская

15:01, 19 августа 2022, ПАИ

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На фоне кибервойны страны Запада могут отключить все смартфоны в России, заявила председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить всё, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», — рассказала она в интервью телеканалу «Звезда».

По её мнению, такой сценарий не подразумевает полного обрушения инфраструктуры, так как при желании россияне смогут использовать другие способы связи, например кнопочные телефоны или электронную почту. Наиболее эффективный способ избежать подобного сценария — импортозамещение, уверена Касперская.