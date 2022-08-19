Собственные открытки появились у псковского центра «Дом белого аиста»

14:53, 19 августа 2022, ПАИ

Собственные открытки появились у псковского центра «Дом белого аиста». Несколько карточек с изображениями аистов и руководительницы волонтёрского центра, орнитолога Марины Сиденко размещены в группе в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту участница группы отметила, что открытки должны стать благотворительными. «Цену может устанавливать покупатель. Каждый родитель купит их ребёнку при посещении центра», – написала автор инициативы.

Волонтёрский центр «Дом белого аиста» – место, где помогают аистам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Центр находится в Гдовском районе и принимает аистов с территории Псковской и Смоленской областей.