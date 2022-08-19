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Культура

О музейном чуде с картиной из Псковской галереи рассказали специалисты

О музейном чуде с картиной из Псковской галереи рассказали специалисты Псковского музея-заповедника в своём Telegram-канале.

Во время визита в музей академика Российской академии художеств, специалиста в области музейного дела и атрибуции военных портретов Александра Кибовского произошло музейное чудо – удалось определить имя героя Отечественной войны на портрете, долгое время остававшемся безымянным. 

Руководитель департамента культуры Москвы высоко оценил коллекцию русской живописи, отметив, что процесс её изучения, по сути, не имеет границ. Подтверждением тому стало случайное определение имени одного из портретов, на котором изображён Пётр Христианович Витгенштейн – герой Отечественной войны 1812 года. 

По мнению Александра Кибовского, портрет был написан в период весны-лета 1813 года, о чём свидетельствуют награды, которые можно наблюдать на мундире. Можно предположить, что написана картина была в Пруссии и относится ко времени совершения Петром Витгенштейном знаменитых подвигов, когда герой Отечественной войны находился в зените воинской славы. Более поздний портрет Петра Витгенштейна работы Джорджа Доу находится в Военной галерее Зимнего дворца. 

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поблагодарила за помощь в атрибуции портретов и участии в важном музейном открытии, выразив надежду на дальнейшее плодотворное и долгое сотрудничество.

«Возвращение имени картине даёт возможность вовлечения её в новые выставочные проекты. В случае с портретом Петра Витгенштейна можно говорить о двойной удаче: уже совсем скоро он будет представлен на выставке, посвящённой Отечественной войне 1812 года», – рассказали в музее.

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