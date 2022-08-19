«Экопром» завершил вывоз накопленного мусора с острова Залита

15:17, 19 августа 2022, ПАИ

Региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами завершил вывоз накопленного мусора с острова имени Залита, очистив две площадки не только от ТКО, но и от крупногабаритного мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Задача стояла уложиться в четыре дня и погрузить на корабль весь мусор, который можно увезти. Цель удалось достигнуть, и вчера последний в этом месяце ломовоз убрал с причала содержимое корабля, который каждый раз прибывал полностью забитый мешками с мусором.

«По итогам рабочей недели остров Залита был оставлен в чистоте, в связи с чем хочется попросить приезжающих туристов и гостей острова забирать мусор с собой на Большую землю», – отметили в «Экопроме».