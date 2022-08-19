На 30% за год сократилась площадь лесных пожаров в Псковской области

15:25, 19 августа 2022, ПАИ

На 30 % за год сократилась площадь лесных пожаров в Псковской области, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агенства информации директор Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней.

«Если брать в сравнении с прошлым годом, то количество пожаров снизилось в 2,5 раза, а площадь сократилась более чем на 30 %», – рассказал Черней.

Сейчас в регионе действует пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. «Выше нет ничего. Мы находимся в том периоде, когда надо быть предельно осторожными. По состоянию на вечер 18 августа у нас в этом сезоне было зарегистрировано 34 лесных пожара», – уточнил Олег Черней.