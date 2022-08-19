Депутат Госдумы помогает искать дом для собаки с опочецкого кладбища

15:46, 19 августа 2022, ПАИ

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский помогает найти дом для собаки Зули с печальной историей. Об этом он сообщил сегодня в своём телеграм-канале.

Ранее животное обнаружили зоозащитники: собаку вместе со щенками выбросили в районе старого кладбища города Опочки. В начале поиска смогли обнаружить только щенков, а уже позже нашли и Зулю. Всех щенков на данный момент приютили, но для их матери поиски хозяев продолжаются.

«Друзья, присмотритесь! Зуля очень умная, чистоплотная, ласковая. И заслуживает жить в любящей семье», – написал Александр Козловский.

Сейчас собака находится на передержке у местной жительницы Светланы, мобильный телефон для связи: 8-911-698-11-51.