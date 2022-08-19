Ручного енота Борю разыскивают в Пскове

16:33, 19 августа 2022, ПАИ

Трёхлетнего енота-полоскуна по кличке Борис разыскивают в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации хозяйка животного Надежда Андреева.

Она рассказала, что Борис сбежал из дома в районе Лепешей в ночь на 15 августа. «Около десяти часов вечера супруг покормил енота и закрыл. А в семь часов утра я в привычном месте его уже не увидела. Обычно он спал на своей будке, так как жарко. Посмотрела внутри – не обнаружила. Проверила замок – закрыт. Во втором вольере, дома, его тоже не было. Разбудила супруга, начали искать, но безрезультатно», — рассказала хозяйка животного.

Каким образом енот смог сбежать, выяснилось уже позднее. Борис разогнул сетку в углу вольера и вылез через узкую щель. Потом он долго бродил вокруг бассейна, подрывал плитку и ходил по участку. Следы енота оборвались возле ворот, ведущих к дороге.

Надежда рассказала, что енот живёт в их семье около года: они забрали его из Смоленска, где ему пришлось какое-то время находиться в плохих условиях. В семье у Андреевых Борис не единственный необычный питомец, также у них живёт енотиха по кличке Ася. Но животные друг с другом не ладят, так что пришлось расселить их по разным вольерам.

«Дочь и сын любят играть с животными, но учитывают их своенравный характер и готовность постоять за себя в любую минуту. Еноты могут и прикусить, и поцарапать. Это не кот и не собака: на коленях сидеть не будут. Еноты, если не спят и не едят, почти всегда в движении. Дочь очень переживает, что Борис мог попасть под колёса авто или на него напали бродячие собаки», — поделилась псковичка.

Борис уже довольно взрослый (3,5 года), это серо-коричневый енот. Характер у него очень хулиганистый, предупреждает хозяйка. Поэтому ловить животное голыми руками или впускать к себе в дом она категорически не советует. Поиски енота ведут на улицах Лепешинского, Советской Армии, Первой и Второй Песочной, Солнечной и на других близлежащих улицах.

По словам псковички, животное из-за стресса может попытаться забиться в «безопасный укромный уголок».

В связи с этим женщина обращает внимание псковичей, проживающих в частном секторе, на необходимость внимательно осматривать дворовую территорию, чердачные и подвальные помещения, дворовые постройки и гаражи. Также она отметила, что из-за жаркой погоды животное может испытывать сильную жажду и пытаться найти открытые источники воды.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о Борисе, просят позвонить по телефонам +7-905-295-66-69 (Надежда), +7-999-167-23-20 (Эдуард).