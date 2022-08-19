За полгода псковичи приобрели на почте более 6 тысяч художественных марок

15:34, 19 августа 2022, ПАИ

За шесть месяцев года в псковских почтовых отделениях жители и гости города приобрели более 6 тысяч художественных марок, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

19 августа традиционно празднуется День филателии. Филателия – целое направление коллекционирования марок, одна из самых популярных областей коллекционирования. Филателисты собирают марки по странам, по годам, по историческим событиям, собирают марки к памятным датам. Сотни тысяч коллекционеров обмениваются марками, продают и выставляют свои коллекции на выставках и в салонах. По всему миру действуют общества филателистов.

Впервые почтовая марка появилась в 1840 г. в Лондоне. На марке был изображён портрет королевы Виктории. Марка получила название «Чёрный пенни».

В почтовых отделениях Псковской области можно приобрести как стандартные марки, которые выпускаются большими тиражами, так и уникальные художественные. В художественных марках используют сюжеты с животными, растениями, памятниками архитектуры, художественными произведениями и др.

Приобрести художественные марки можно в почтовых отделениях региона по адресам:

– 180000, Псков, ул. Советская, д. 20,

– 182110, Великие Луки, ул. К. Зверева, д. 39,

– 182200, Новосокольники, ул. Партизанская, д. 8.

Уточнить режим работы почтовых отделений можно на сайте «Почты России» или в мобильном приложении.