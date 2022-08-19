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Общество

В ПсковГУ начала работу летняя историческая школа

В Псковском государственном университете стартовала работа летней исторической школы «Основы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по истории» (августовский этап учебно-тренировочных сборов по подготовке к ВсОШ по истории). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В установочном занятии приняли участие кандидат исторических наук, доцент истфака МГУ Анна Талызина, директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева, начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Дмитрий Лобарёв, преподаватели и учащиеся.

Дмитрий Лобарев рассказал, что занятия в летней школе будут проходить в гибридном формате: очно и дистанционно.

Кроме того, уроки будут записываться и выкладываться в конкретную образовательную среду – дистанционную оболочку Moodle. Все дистанционные участники будут подключены к этой системе, где в режиме онлайн, а также в записи смогут смотреть занятия. Туда же будут выкладываться всевозможные интерактивные задания преподавателей.

«Наша основная цель – выход на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, который состоится весной, – отметил Дмитрий Лобарев. – Поэтому такие сборы будут неоднократно. В конце августовского этапа мы обозначим конкретные даты, когда сможем встретиться в следующий раз. А после будет ещё одна подготовка уже ближе к заключительному этапу».

Летняя историческая школа проводится с целью сопровождения и поддержки одарённых детей, развития олимпиадного движения школьников Псковской области, а также реализации проекта «Предуниверсарий» образовательной политики программы развития «Приоритет 2030».

На занятиях учебно-тренировочных сборов участники смогут ознакомиться с типологией заданий Всероссийской олимпиады школьников по истории (муниципальный и региональный этап), критериями их оценивания и методикой подготовки.

В программу включены лекции о различных сложных вопросах истории, практические занятия по работе с источниками и литературой, мастер-классы по выполнению и оцениванию различных типов заданий, написание пробных работ, индивидуальные консультации с преподавателями, а также культурная программа, направленная на углублённое знакомство с историческими памятниками Пскова, расширение культурного кругозора учащихся.

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