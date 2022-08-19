Фестиваль «День открытых дверей НКО» пройдёт в Пскове

16:40, 19 августа 2022, ПАИ

Фестиваль некоммерческих организаций «День открытых дверей НКО» пройдёт в Детском парке Пскова 27 августа. Здесь жители и гости города смогут познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках фестиваля запланирован концерт творческих коллективов. Гости мероприятия смогут принять участие в квесте «Карта добра» с возможностью выиграть призы. Также будет организована дискуссионная площадка «Что из себя представляют городские сообщества, и какое место в них занимают НКО» с участием горожан, представителей власти и НКО.

Представители некоммерческих организаций в различных формах расскажут о направлениях своей деятельности и услугах, посетители смогут пообщаться с представителями НКО, предложить свою помощь.

На участие в фестивале для представления своих организаций уже зарегистрировались 15 НКО. В их числе Псковская областная общественная организация «Чудской проект», Псковское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», Псковское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», Псковская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Псковское региональное (областное) отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», ПРМОД «Союз студенческих отрядов», центр интеллектуального развития «Вектор», общественная организация инвалидов Пскова — отделение Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», АНО «Семейный центр «Дети Индиго», АНО «ЧудоМир», досуговый научно-технический центр «Юный техник», Псковский областной совет профессиональных союзов, Псковское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», общественное молодёжное движение Псковской области «Лига молодёжи».

Организаторами мероприятия выступают Центр сопровождения НКО Псковской области, Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства Псковской области.

Чтобы записаться на дискуссионную площадку фестиваля, необходимо зарегистрироваться через специальную форму.