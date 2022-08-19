76-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

16:25, 19 августа 2022, ПАИ

Как бы ни была неделя насыщена разными интересными темами, но коронавирус вновь вернулся в информационную повестку. Как и по всей России, в Псковской области растёт число заболевших этой заразой. Если на прошлой неделе в стационаре Псковской областной инфекционной больницы лечение проходили 73 человека, то к концу этой — уже 124. Мимо этой темы не смогли пройти ведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев и Александр Машкарин.

Кроме того, в центре внимания остаётся ход предвыборной кампании — некоторые партии, кажется, решили провести её в судах, первое интервью с Александром Серавиным в должности вице-губернатора, которое он дал ПАИ, ржавый замок, повешенный Эстонией на границе с Россией, а также очередные культурные выходные в Псковской области.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в федеральном и региональном ТГ-пространстве. Выпуск программы смотрите в эфире в 18:00 на портале ПАИ, в группе агентства в ВК и телеграм-канале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».