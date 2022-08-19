Некачественные кондитерские изделия обнаружили в Псковской области

17:38, 19 августа 2022, ПАИ

Роспотребнадзор обнаружил в Псковской области некачественные хлебобулочные и кондитерские изделия, сообщили в пресс-службе ведомства.

За первое полугодие 2022 года специалисты исследовали 658 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, из них по микробиологическим показателям – 476 проб, по физико-химическим – 113 проб, по санитарно-гигиеническим показателям – 42 пробы, по содержанию ГМО – 27 проб.

Несоответствие по физико-химическим показателям выявлено в 1,8 % исследованных проб, по микробиологическим – в 4,6 %. Наличие ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжёлых металлов, микотоксинов в пробах хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий не обнаружено.

Ко всей выявленной нестандартной продукции специалистами управления применялись меры административного воздействия.