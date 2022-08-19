РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде

17:22, 19 августа 2022, ПАИ

РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования, говорится в сообщении железнодорожного холдинга.

«Парк поездов АО «ФПК» пополнил двухэтажный вагон-бистро нового модельного ряда. При его разработке был изучен российский и международный конструкторский опыт, а также учитывались мнения пассажиров, — рассказали в пресс-службе. — Удобство и комфорт нового вагона уже могут оценить пассажиры туристического поезда «В Карелию».

В основе концепции — усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже, отметили в холдинге. Теперь здесь есть не только четырёхместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами.

В салоне установлены две ТВ-панели, информационные табло, кофемашина. Кроме того, предусмотрены полки для личных вещей и стеллаж для багажа. Места для пассажиров оборудованы зарядными станциями для гаджетов, светильниками, кнопками вызова официанта.

Согласно планам холдинга, до конца года ещё пять таких вагонов пополнят составы двухэтажных поездов.