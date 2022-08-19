Более 100 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область

17:53, 19 августа 2022, ПАИ

Более ста тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Для иммунизации взрослого населения в регион привезли 94 880 доз вакцины «Совигрипп» и 800 доз противогриппозной вакцины «Ультрикс». Для детей в Псковскую область доставили 25 230 доз вакцины «Ультрикс».

В Роспотребнадзоре уточнили, что в предстоящем эпидсезоне в регионе планируется привить 300 350 взрослых и 70 500 детей. Также в ведомстве напомнили, что в 2021 году в регионе вакцинировали 58,5 % населения.