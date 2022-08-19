Пыталовский суд признал законным отказ в регистрации кандидата на сентябрьских выборах

17:48, 19 августа 2022, ПАИ

Пыталовский районный суд признал законным отказ в регистрации кандидата в депутаты районного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд отказал в удовлетворении административных исковых требований Сергея Павлова к территориальной избирательной комиссии. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее со ссылкой на избирательную комиссия региона сообщилось о 1 686 зарегистрированных кандидатах.