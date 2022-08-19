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Политика

Пыталовский суд признал законным отказ в регистрации кандидата на сентябрьских выборах

Пыталовский районный суд признал законным отказ в регистрации кандидата в депутаты районного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд отказал в удовлетворении административных исковых требований Сергея Павлова к территориальной избирательной комиссии. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее со ссылкой на избирательную комиссия региона сообщилось о 1 686 зарегистрированных кандидатах.

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