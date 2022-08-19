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Евтушенков Феликс Владимирович: топ-менеджер, инвестор и меценат

Фото предоставлено пресс-службой компании АФК «Система»

Евтушенков возглавляет совет директоров ПАО «МТС», является управляющим партнёром компании АФК «Система». Его деятельность тесно связана с инвестициями в развитие новых технологий. Особое место в жизни предпринимателя занимает благотворительность.

От студента до топ-менеджера

Евтушенков Феликс Владимирович родился 14 ноября 1978 года. Получил два высших образования по специальностям «юриспруденция» (2000 год) и «менеджер нефтегазового предприятия» (2013 год).

Работать начал ещё в студенческие годы. Одновременно учился и сотрудничал с дочерними структурами АФК «Система». Его первой должностью было место помощника руководителя ЗАО «Система-Инвест» (1999–2000 годы). Затем он перешёл в другую «дочку» — девелоперское предприятие ОАО «Система-Галс» (2000–2008 годы), где работал в управленческом звене.

В АФК «Система» Феликс Евтушенков пришёл в 2008 году, занимал руководящие посты, на которых отвечал за развитие новых технологий. Тогда же вошёл в совет директоров ПАО «МТС» (АФК «Система» принадлежит 49,9 % акций оператора), а в 2019 году был избран председателем совета.

Высокие технологии и помощь людям

В своей деятельности топ-менеджер делает акцент на развитии новых технологий. Так, компания МТС активно занимается разработкой собственных цифровых решений и использует партнёрские сервисы. За последние несколько лет она увеличила объёмы инвестирования в стартапы, которые представляют ценность для её экосистемы. Уже в 2021 году размер венчурного фонда компании составил 2 млрд рублей, а сама она возглавила рейтинг активных российских венчурных инвесторов.

При Евтушенкове компания значительно увеличила прибыль от цифровых услуг. Так, в 2020 году выручка от облачных и цифровых решений для бизнес-рынка выросла на 25 %, во втором квартале 2021 года этот показатель в годовом исчислении вырос на 48 %. Из мобильного оператора компания трансформировалась в IT-корпорацию и регулярно запускает новые проекты.

Евтушенков также возглавляет попечительский совет благотворительного фонда «Система». Основные направления деятельности организации:

  • социальные проекты по профориентации молодёжи;
  • культура (поддержка музеев, повышение доступности искусства);
  • развитие волонтёрства и помощь гражданам.

Работа фонда ориентирована на развитие технологий, которые призваны помогать людям. Так, в 2018 году БФ организовал конкурс «Одиссея», в рамках которого молодые учёные и инженеры боролись за получение гранта в области разработки роботизированных комплексов, предназначенных для поиска людей в природной среде.

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