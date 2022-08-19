Александр Котов: Новые стадионы нужно содержать надлежащим образом

17:51, 19 августа 2022, ПАИ

«Если как следует делать, это не 500 тысяч», – оценил масштаб работ по содержанию ФОКОТа председатель областного Собрания Александр Котов. 19 августа в ходе рабочей поездки в округ спикер обсудил предполагаемые расходы с главой Дновского района Михаилом Шауркиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Опыт содержания таких стадионов в области небольшой. Дновский – четвёртый из серии подобных, построенных почти одновременно (ещё в Плюссе, Пскове и Себеже), но условия в каждом муниципалитете свои. Михаил Шауркин рассказал, что объект передан району совсем недавно, перечень работ глава лично составил на месте: приехал, прошёл по территории, оценил замену комплектующих на перспективу. Так родился внушительный список.

«Работы предусмотрены, действительно, нужные, – согласился Александр Котов. – И даже если половину убрать, пятисот тысяч не хватит». Глава района уверен: придётся добавить минимум столько же.

Из стандартного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса на бывшем пустыре в Дно сумели сделать настоящий стадион. Местные жители говорят: получилось как в большом городе. К футбольному полю добавили две площадки для стритбола и одну полноценную для подвижных игр, тренажёры для всех групп мышц, воркаут-площадку, туалеты, велопарковку и зону отдыха для мам, ожидающих детей с тренировки. На следующий год местная администрация планирует здесь высадить цветы.

В Плюссе вопрос содержания ФОКОТа тоже пока до конца не решён. По словам заместителя главы района Натальи Ивановой, вся сумма, выделенная из областного бюджета, в итоге ушла на уплату налога за новый объект – 520 тысяч рублей. С уборкой, покосом, охраной, мелким ремонтом и самыми разными текущими проблемами муниципалитету приходится справляться самостоятельно.

В 2022 году в областном бюджете впервые предусмотрели средства на содержание новых ФОКОТов – пока по 500 тысяч рублей на стадион. Строка расходов в бюджете станет постоянной, но размер суммы необходимо отрегулировать исходя из практики.

«Уже имеющегося опыта достаточно, чтобы пересмотреть нормативы содержания вновь построенных сооружений. Всё-таки хочется, чтобы современные объекты как можно дольше сохраняли и внешний облик, и функциональность. Для этого нужно тщательно и каждый год следить за состоянием территории, вовремя проводить профилактику и ремонт, – прокомментировал ситуацию Александр Котов. – Думаю, что целесообразно обратить внимание исполнительных органов области на важность решения этой проблемы уже при подготовке проекта закона о бюджете, прежде чем он поступит на рассмотрение в областное Собрание депутатов. Мы обязательно вернёмся к этой проблеме при рассмотрении финансового документа».