Более 60 проектов ТОСов стали победителями второго регионального конкурса

18:02, 19 августа 2022, ПАИ

Победителями второго регионального конкурса проектов Территориального общественного самоуправления стали 67 проектов. Решение принято по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В числе победителей оказались проекты, направленные на благоустройство детских игровых и спортивных площадок, спортивных модулей, территорий общего пользования, установку уличного освещения, ремонт дорог и Домов культуры, а также приведение в порядок гражданских кладбищ и воинских захоронений.

В числе победителей - несколько проектов великолучан, которые получили одни из самых высоких средних баллов. Так, в числе лучших - проект «Спорт для всех» от ТОС «Заречный». Жильцы предложили создать комфортабельную спортивную площадку на улице Ставского, 24. Ещё один спортивный проект - «Спорт, доступный всем!» на улице Дружбы, 7 предложили участники ТОС «Северный» и по итогам конкурса также одержали победу.

Кроме того, финансовую поддержку на реализацию идей получит ТОС «Центральный» с двумя проектами: «Весёлая карусель» на улице Ботвина, 11, «Юность-точка притяжения» на улице Энгельса, 6. Отличился и ТОС «Восточный» с проектом «Территория комфорта, безопасности и спорта» — улица Новая, 10.

Патриотический проект «Память, одетая в камень» сможет реализовать ТОС «Северный. Благодаря победе в конкурсе на улице Дальней будет проведена реконструкция братской могилы железнодорожников, погибших в 1944 году при бомбежке.

В пресс-службе правительства Псковской области отмечают, что общая сумма поддержки в рамках второго конкурса составит 13 милионов рублей. Для участия в конкурсе было представлено чуть более 200 заявок от 158 ТОСов.