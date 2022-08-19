Более 60 проектов ТОСов стали победителями второго регионального конкурса
Победителями второго регионального конкурса проектов Территориального общественного самоуправления стали 67 проектов. Решение принято по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В числе победителей оказались проекты, направленные на благоустройство детских игровых и спортивных площадок, спортивных модулей, территорий общего пользования, установку уличного освещения, ремонт дорог и Домов культуры, а также приведение в порядок гражданских кладбищ и воинских захоронений.
В числе победителей - несколько проектов великолучан, которые получили одни из самых высоких средних баллов. Так, в числе лучших - проект «Спорт для всех» от ТОС «Заречный». Жильцы предложили создать комфортабельную спортивную площадку на улице Ставского, 24. Ещё один спортивный проект - «Спорт, доступный всем!» на улице Дружбы, 7 предложили участники ТОС «Северный» и по итогам конкурса также одержали победу.
Кроме того, финансовую поддержку на реализацию идей получит ТОС «Центральный» с двумя проектами: «Весёлая карусель» на улице Ботвина, 11, «Юность-точка притяжения» на улице Энгельса, 6. Отличился и ТОС «Восточный» с проектом «Территория комфорта, безопасности и спорта» — улица Новая, 10.
Патриотический проект «Память, одетая в камень» сможет реализовать ТОС «Северный. Благодаря победе в конкурсе на улице Дальней будет проведена реконструкция братской могилы железнодорожников, погибших в 1944 году при бомбежке.
В пресс-службе правительства Псковской области отмечают, что общая сумма поддержки в рамках второго конкурса составит 13 милионов рублей. Для участия в конкурсе было представлено чуть более 200 заявок от 158 ТОСов.