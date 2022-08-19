Газета «Новосокольнический край» устраивает свою помидорную битву

18:34, 19 августа 2022, ПАИ

Урожайный конкурс с помидорами решили устроить в редакции газеты «Новосокольнический край».

Редакция районной газеты объявляет о начале конкурса «Самый лучший помидор», который проводится по трем номинациям:

Самый большой помидор (должен лежать на весах, подтверждающих его вес)

Самый аппетитный помидор (оценивается визуальная составляющая кадра)

Самый необычный помидор (оценивается уникальная природная форма томата)



«Все просто: вы загружаете в специальный альбом группы, либо присылаете в комментарии или сообщения нам фотоснимки собственноручно выращенных томатов. Указываете номинацию, в которой хотите презентовать свой овощ», - сообщили в газете.



Результаты конкурса на районном этапе будут подведены 31 августа 2022 года. Далее фотографии победителей отправятся на региональный этап.



Итоговое голосование пройдёт в сообществе Псковского агентства информации «ВКонтакте», результаты будут опубликованы на сайте informpskov.ru. и сообществе Псковского агентства информации «ВКонтакте».



В итоге будут выбраны три победителя со всего региона. Награда - качественный садовый инструмент, который станет прекрасным подспорьем огородникам.



«Как будет проходить голосование за лучших в нашем паблике? Победителей в каждой номинации мы выберем с учетом количества отметок «нравится» пользователей под фотографиями и оценок членов жюри из числа сотрудников нашей редакции. Ждем ваши фотографии! Простор для фантазии не ограничиваем

Следите за нашими новостями в группе и обязательно участвуйте в конкурсе!», - дали старт конкурсу наши коллеги-журналисты.



Альбом для конкурсных фото находится по ссылке.



Корреспонденты газеты просят не забывать подписывать номинацию. Положение о конкурсе.