Митрополит Тихон на праздничном богослужении освятил плоды нового урожая

19:03, 19 августа 2022, ПАИ

19 августа 2022 года, в празднование Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает Псковская епархия.



Его Высокопреосвященству сослужили: исполняющий обязанности наместника Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане.



Песнопения Литургии исполнили: братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.



На сугубой ектение митрополит Тихон вознес молитву о восстановлении мира. По запричастном стихе Владыка обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.



По окончании Литургии было совершено освящение плодов нового урожая.