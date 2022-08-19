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Митрополит Тихон на праздничном богослужении освятил плоды нового урожая

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото: Псковская епархия

19 августа 2022 года, в празднование Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает Псковская епархия.

Его Высокопреосвященству сослужили: исполняющий обязанности наместника Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане.

Песнопения Литургии исполнили: братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

На сугубой ектение митрополит Тихон вознес молитву о восстановлении мира. По запричастном стихе Владыка обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

По окончании Литургии было совершено освящение плодов нового урожая.

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