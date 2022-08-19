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ФОКОТ в Порхове с тротуарной плиткой сможет отводить воду

ФОКОТ в Порхове претерпел изменения. Фото пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Плюсский» проект стадиона доработали в Порхове. Стандартный ФОКОТ с коробкой, трибуной, площадкой для стритбола, тренажёрами и прыжковой ямой построят без асфальта – его заменили на тротуарную плитку, уложившись в смету. Причина не только во внешних преимуществах, пишет Telegram Псковского областного собрания депутатов «Собрание60».
 
Решение позволит ещё лучше отводить с участка воду. Такую задачу выполняет предусмотренный дренаж, но подрядчик подстраховался: «Раньше в дождь тут можно было стометровку по плаванию сдавать. Отводили воду, как могли».
 
Покрытие под беговыми дорожками и полем тоже будет проницаемым, а резиновые дорожки и искусственный газон изначально гигроскопичны.
 
Из-за непредвиденных работ контракт продлили до 30 сентября, но работы продолжаются ритмично: идёт подготовка к монтажу освещения и благоустройству парковки.
 
Глава Порховского района Юрий Семёнов отметил добросовестное отношение подрядчика – работает быстро и качественно. Спикер Собрания Александр Котов обратил внимание на прилегающую территорию: вокруг нового объекта её нужно привести в порядок.

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