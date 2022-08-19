Псковский велогонщик завоевал золото и серебро на Чемпионате России
Псковский велогонщик Иван Макаров завоевал «золото» и «серебро» во время Чемпионата России по велоспорту-шоссе. Об этом сообщил Telegram-канал «Спортинформ».
Соревнования проходили среди глухих велосипедистов в Ижевске. Пскович отличился в дисциплине «велосипедный спорт-шоссе», в групповой, а также индивидуальной гонке.
В первом случае Илья Макаров получил первое место, во втором – второе.
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