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Спорт

Псковский велогонщик завоевал золото и серебро на Чемпионате России

Иван Макаров. Фото: Telegram

Псковский велогонщик Иван Макаров завоевал «золото» и «серебро» во время Чемпионата России по велоспорту-шоссе. Об этом сообщил Telegram-канал «Спортинформ».

Соревнования проходили среди глухих велосипедистов в Ижевске. Пскович отличился в дисциплине «велосипедный спорт-шоссе», в групповой, а также индивидуальной гонке.

В первом случае Илья Макаров получил первое место, во втором – второе.

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