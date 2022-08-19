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Культура

Арт-экскурсия к 205-летию первого приезда Пушкина пройдёт в Михайловском

Афиша мероприятия. Музей-усадьба Михайловское

В субботу, 20 августа музей-усадьба А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает гостей на арт-экскурсию «Под «Тёмный кров уединенья». Об этом сообщил Telegram-канал музея. Это неспешная поэтическая прогулка в окрестностях Михайловского по дороге, по которой не раз А. С. Пушкин «проезжал верхом при свете лунном».

Экскурсию проведет актер театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, мастер художественного слова Михаил Драгунов.

Ведущий поделится своими мыслями о «тайне пушкинского жизнелюбия» и пушкинского «оптимизма, который сохранялся даже в сугубо элегических, овеянных тревожной грустью стихах последних лет», как писал Аркадий Гордин в книге «Пушкин в Михайловском».

Прозвучат произведения А. С. Пушкина: «Вновь я посетил...», «Простите, верные дубравы», «Деревня», «Домовому», «Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «Разговор книгопродавца с поэтом», «И. И. Пущину», «Дельвигу», «Поэт», «Пора мой друг пора», «Пророк», «Няне».

Маршрут начинается у дома-музея поэта и ведет знаменитой дорогой, «изрытой дождями», к «Трем соснам» в сторону Тригорского.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:

20 августа 2022 года в 13.00, 15.00, 17.00

  • Место сбора группы и начало экскурсии – музей-усадьба «Михайловское», флигель «Дом приказчика».
  • Билеты можно купить в кассах Научно-культурного центра и Михайловского: взрослые, учащиеся от 14 лет – 300 руб., дети до 14 лет – 200 руб., инвалиды 1 и 2 группы бесплатно.
  • Продолжительность программы – 45 мин.
  • Возрастная категория 0+.
  • Группа до 40 человек.

Заявки и справки по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-26-09 (перерыв с 13.00 до 14.00).

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