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Культура

В Пскове прошёл первый день фестиваля «Музыка на воде»

«Музыка на воде» проходит под открытым небом у пруда в Мирожском парке. Фото ПАИ/ Арсений Тимашов

Сегодня в Мирожском парке Пскова в третий раз проходит фестиваль «Музыка на воде».
У пруда звучала русская и зарубежная классика в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Сегодня  на фестивале «Музыка на воде» выступили солистка музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина и лауреат международных конкурсов Аяко Танабе.

«Прекрасная музыка! И концерт с настроением. Сначала мешало солнце, которое слепило глаза. Но уши у нас оставались свободными», - поделилась впечатлениями одна из посетительниц фестиваля.

Завтра, 20 августа, на втором концерте будут выступать лауреат российских и международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов и лауреат международных конкурсов, приглашённая солистка Государственной оперы Штутгарта Мария Айан. 

Фоторепортаж ПАИ из Мирожского парка смотрите здесь.

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