ФОТОФАКТ В Пскове по улице Труда установили новые скамейки
В рамках ремонта посадочных площадок автобусных остановок и дорожного покрытия по улице Труда вдоль дороги установлены новые скамейки. Об этом сообщила в Вконтакте депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая. Скамейки выкрашены в приятный светло-коричневый цвет.
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