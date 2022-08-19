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Общество

ФОТОФАКТ В Пскове по улице Труда установили новые скамейки

Новые скамейки на улице Труда в Пскове. Фото: Вконтакте

В рамках ремонта посадочных площадок автобусных остановок и дорожного покрытия по улице Труда вдоль дороги установлены новые скамейки. Об этом сообщила в Вконтакте депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая. Скамейки выкрашены в приятный светло-коричневый цвет.

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