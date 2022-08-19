Фехтовальщики Пскова участвовали в Открытом Первенстве СЗФО среди юниоров

23:44, 19 августа 2022, ПАИ

Сегодня фехтовальщики Пскова участвовали в открытом Первенстве СЗФО среди юниоров. Соревнования проходили в Выборге, сообщили ПАИ в паблике «Фехтование Псков»

В состязаниях приняли участие 170 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Томска, Ленинградской области и Пскова.

Из псковских спортсменов в тур прямого выбывания удалось попасть Александре Пусевой (среди девушек) и Николаю Кузьмину (среди юношей).

В итоге Николай занял 33 место, а Александра - 42.

Победителем турнира среди юношей стал фехтовальщик из Санкт-Петербурга Артём Саркисян. Среди девушек лучшей стала выборжанка Таисия Тумкова.

Завтра во второй день соревнований пройдёт командное первенство..