Завтра некоторые улицы Великих Лук останутся без электричества
Завтра в Великих Луках обесточат ряд улиц, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».
20 августа с 09:00 до 17:00 из-за производства работ обесточат некоторые улицы:
— Шелково: улицу Лесхозная;
— улицы Сельскую, Заводскую, дома 1-9, переулок Короленко, проезд Дальний, улицу Дальнюю, дома 31-41;
— улицы Сотово, дома 1-15, Сизова, дома 3-30, Липецкую, дома 4-18, М. Кузьмина, дома 6-16, проезд Артиллеристов, дома 1-27;
— улицы Фурманова, дома 12-63, Смоляниново, переулок Манежный;
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