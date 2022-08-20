Всемирный день комара отмечают 20 августа

09:35, 20 августа 2022, ПАИ

20 августа отмечается Всемирный день комара, сообщает calend.ru.

День комара – инициатива сэра Рональда Росса, британского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. После окончания колледжа Рональд работал медиком в британской организации «Медицинская служба Индии». И именно широкое распространение малярии в Индии побудило Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1897 году ему удалось экспериментально доказать, что малярия передается при комариных укусах. За это открытие в 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а ученые мира смогли лучше понять смертельную роль комаров в передаче болезней. В честь же этого события и с целью привлечения внимания к опасному заболеванию Росс и предложил отмечать День комара.

Основная задача Дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомлённость людей о данной болезни и методах её профилактики, найти способы борьбы с ней.

Трансмиссивные болезни или болезни, переносимые насекомыми и мелкими животными, преследуют человечество на протяжении многих столетий. Наиболее распространенными переносчиками являются комары, москиты, клещи, клопы, улитки, но комары являются самыми смертоносными.

Малярия – одно из трансмиссивных инфекционных заболеваний, характеризующееся приступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки и печени. По данным Всемирной организации здравоохранения, малярия угрожает 40 % населения Земли. Ежегодно в мире фиксируется 350 – 500 миллионов случаев заражения малярией, а более одного миллиона человек умирают от этой болезни. Шире всего болезнь распространена в экваториальных и субэкваториальных зонах, особенно широко – в Африке к югу от Сахары. Но болезнь также поражает людей в Азии, Латинской Америке, Ближнем Востоке и даже в некоторых частях Европы. Вакцины от малярии пока не существует, однако активно ведутся её разработки.

Комары являются переносчиками не только малярии, но и желтой лихорадки, денге, менингита, энцефалита и вируса Западного Нила. Кроме этого, в слюне комара содержится сильный аллерген. Даже у человека, не имеющего предрасположенности к аллергии, укус комара может вызывать зуд, отек и покраснение в месте укуса. В некоторых случаях укус комара приводит к тяжелой аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока. В данном случае, чтобы избежать летального исхода, помощь нужно оказать в течение часа после укуса комара.

Угрозу для человека представляют только самки комаров, так как именно они питаются кровью (для продолжения потомства). Для поддержания жизни комары питаются соком растений и нектаром цветов. Комары очень плодовиты, женская особь откладывает по 50 – 170 яиц каждый день, а средняя продолжительность жизни взрослой особи – 20 дней.

Комары очень хорошо чувствуют запах пота человека и слетаются на него. Поэтому важно использовать средства защиты от этих насекомых. В древности люди боролись с комарами в основном с помощью резких запахов растений, которые комары не переносят. Например, это ванилин, эфирные масла гвоздики, аниса, эвкалипта, валерианы и можжевельника, разные виды ромашки, томатная листва, кедровое масло, отвар пырея. В настоящее время более популярны синтетические средства защиты от комаров (кремы, аэрозоли) из-за простоты использования, но, применяя их, важно помнить, что они менее безопасны. Токсические вещества, содержащиеся в репеллентах, не безвредны ни для людей, ни для домашних животных.

Медики советуют людям, страдающим аллергией на укусы насекомых, обработать ранку противоаллергическим гелем или кремом, приложить холодный компресс к месту укуса и принять антигистаминный препарат.