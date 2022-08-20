Пропавшую в лесу псковскую пенсионерку нашли и доставили в реанимацию

11:02, 20 августа 2022, ПАИ

Пропавшую в лесу 69-летнюю Надежду Тихонову (Григорьеву) нашли и доставили в реанимацию. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионерка из Пскова ушла в лес 19 августа. С этого дня её место нахождение было не известно.

Отмечается, что женщину искали более десяти человек. По словам одной из участницы группы, пенсионерку нашли живой, но в очень плохом состоянии. Женщину отправили в реанимацию.