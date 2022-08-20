День лени отмечают сегодня в мире

11:09, 20 августа 2022, ПАИ

Всемирный день лени отмечают 20 августа, сообщает calend.ru.

История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днём лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчёркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха.

Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парки лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая.

Участникам праздника рекомендуют выспаться, сходить в сауну или спа, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм.