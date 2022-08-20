Космическая викторина и огненное шоу ждут гостей фестиваля «Небо зовёт!» в Пскове

11:20, 20 августа 2022, ПАИ

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» пройдёт сегодня, 20 августа, на берегу реки Псковы, между улицей Свердлова и Кузнецким мостом, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

В первой части фестиваля будут проводиться авиамодельные соревнования. Вторая часть будет посвящена астрономии и космонавтике.

Для зрителей организуют космическую викторину, лекции и фильмы про космос, наблюдения в телескопы, огненное шоу.

Открытие фестиваля состоится в 16:00.