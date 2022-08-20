68-летнего пенсионера разыскивают в Струго-Красненском районе
68-летнего Сергея Никитина разыскивают в Струго-Красненском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Пенсионер пропал в деревне Молоди. С 11 августа его местонахождение неизвестно.
Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью.
Предположительно был одет в зелёную камуфляжную куртку и синие штаны.
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