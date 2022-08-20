68-летнего пенсионера разыскивают в Струго-Красненском районе

12:05, 20 августа 2022, ПАИ

68-летнего Сергея Никитина разыскивают в Струго-Красненском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионер пропал в деревне Молоди. С 11 августа его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью.

Предположительно был одет в зелёную камуфляжную куртку и синие штаны.