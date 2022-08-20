Работы по возведению пристройки к школе начались в Себежском районе

13:15, 20 августа 2022, ПАИ

Подрядчик начал работы по возведению пристройки к зданию Кузнецовской средней школы Себежского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В Себежском районе подрядная организация уже вышла на площадку. В деревне Кузнецовка, где будет возведена пристройка к зданию Кузнецовской средней школы, монтируется строительный городок, параллельно идут земляные работы и расчистка территории», – сообщил глава региона по итогам рабочего совещания по выполнению мероприятий по модернизации школ и больниц на приграничных территориях – в Себежском, Гдовском, Пыталовском и Печорском районах.

Михаил Ведерников подчеркнул, что все работы ведутся по графику. Сейчас большая часть проектно-сметной документации проходит госэкспертизу, одновременно прорабатываются мероприятия, позволяющие в срок приступить к стройке. К началу ноября планируется начать строительно-монтажные работы, уточнил он.

Участники совещания также проанализировали возможные риски в реализации проектов. Михаил Ведерников дал ряд замечаний и поручений относительно отдельных мероприятий модернизации. «Этому направлению работы уделим особое внимание, мы должны наперёд просчитать возможные сложности и быть к ним готовы», – заключил губернатор.