Научные чтения «История народа принадлежит поэту» открылись в «Михайловском»
Михайловские Пушкинские чтения «История народа принадлежит поэту» стартовали в Государственном Пушкинском заповеднике. Программа конференции включает в себя без малого 20 выступлений, подготовленных исследователями культуры и литературы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Саратовской областей, Башкортостана. Псковскую область представляют специалисты-гуманитарии из Пскова, Опочки, Невеля, Пушкинских Гор, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.
Открыла чтения, заместитель директора Пушкинского заповедника Людмила Тихонова, напомнив, что музейная традиция собираться в годовщины приезда Пушкина в так называемую северную ссылку, в псковское родовое имение, уже почти 70 лет. В год 350-летия Петра Великого первым номером в основную программу конференции поставили доклад кандидата филологических наук, профессора Московского государственного областного университета Олега Никитина «А Пётр Великий… один есть целая история». Пётр I в письмах А. С. Пушкина».
Помимо традиционных докладов и сообщений в программу двухдневной конференции включена презентация книги Геннадия Антонова «Пушкин и война». Кроме того, участники чтений примут участие в открытии выставки «Ба! Знакомые всё лица!» Загадки псковского альбома 1820-х годов» из собрания московского, расположенного на Пречистенке, Государственного музея Пушкина в Москве, а также совершат небольшое путешествие в Опочку – в местный краеведческий музей.
В музее планируют опубликовать материалы чтений «История народа принадлежит поэту» в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».
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