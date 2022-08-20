Ни один человек не умер от коронавируса в Псковской области за сутки

13:31, 20 августа 2022, ПАИ

За минувший день в Псковской области не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерло 1 889 человек, заразился 113 621 человек, выздоровело 110 678 пациентов.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.