Ни один человек не умер от коронавируса в Псковской области за сутки
За минувший день в Псковской области не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерло 1 889 человек, заразился 113 621 человек, выздоровело 110 678 пациентов.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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