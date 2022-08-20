Блошиный рынок работает в Пскове
Блошиный рынок работает в Пскове сегодня, 20 августа, сообщается в группе «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
«Проведение блошиного рынка превращается в добрую традицию. На прошлой неделе 13 августа впервые на территории центра были представлены винтажные вещи. Событие получилось интересным и атмосферным. По просьбам гостей и участников мы вновь организуем барахолку в 20 августа. Приходите отыскать раритетное сокровище и вдохнуть жизнь в старые вещи», – отметили организаторы.
Блошиный рынок будет работать в доме Беклешова (Георгиевская, 4) до 15:00.
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