Блошиный рынок работает в Пскове

11:11, 20 августа 2022, ПАИ

Блошиный рынок работает в Пскове сегодня, 20 августа, сообщается в группе «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

«Проведение блошиного рынка превращается в добрую традицию. На прошлой неделе 13 августа впервые на территории центра были представлены винтажные вещи. Событие получилось интересным и атмосферным. По просьбам гостей и участников мы вновь организуем барахолку в 20 августа. Приходите отыскать раритетное сокровище и вдохнуть жизнь в старые вещи», – отметили организаторы.

Блошиный рынок будет работать в доме Беклешова (Георгиевская, 4) до 15:00.