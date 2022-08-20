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Псковские сотрудники силовых структур помогли бездомным животным

Совместные мероприятия по оказанию помощи брошенным животным из зооприютов Псковской области организовали сотрудники регионального УФСИН и Псковской таможни. Мероприятия проходили в преддверии Дня защиты бездомных животных, который в этом году отмечают 20 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Первыми гостей в погонах принимали мохнатые из частной передержки «У Марысича», которая расположена в Себеже. Представители Пустошкинского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН и Себежского таможенного поста с радостью передали собачкам и кошечкам собранные силами неравнодушных сотрудников различные лакомства и хозяйственные предметы первой необходимости», – рассказали в пресс-службе.

А в Пскове их коллеги отправились в приют для бездомных животных «Шанс», чтобы передать то, что целую неделю коллективы псковского УФСИН и таможни приносили в организованные пункты сборов – сухой и влажный корм, консервы, одноразовые пеленки, наполнители для туалетов, медикаменты, игрушки, а также мягкие пледы и одеяла.

Кроме того, финансовый вклад в поддержание жизнедеятельности питомников внесли сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка», расположенного в Пыталовском районе.

«Почти все бездомные животные – это брошенные своими хозяевами питомцы или их потомство, и они ни в коем случае не должны страдать от человеческой беспечности. Они имеют право на заботу и внимание, поэтому мы по мере возможностей помогаем приютам, и помощь эта продолжится», – подчеркнула председатель женсовета УФСИН России по Псковской области Елена Антропова.

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