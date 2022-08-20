Telegram-канал появился у Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области
Свой Telegram-канал появился у Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.
«Мы запустили наш официальный Telegram-канал. Теперь вы можете быть в курсе самых последних новостей в добровольчестве, в самом удобном и приватном мессенджере в мире», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данном канале будут публиковать самые горячие новости, информацию об акциях, проектах в сфере добровольчества и не только.
«Кто мы? Мы – площадка, которая объединяет всех волонтёров и неравнодушных жителей Пскова и Псковской области. Мы занимаемся организацией работы волонтёров и рассказываем о добровольческой деятельности на территории региона», – добавили авторы Telegram-канала.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Работы по подготовке к открытию школы на улице Заслонова в Великих Луках проконтролировала Вера Емельянова
Telegram-канал появился у Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области