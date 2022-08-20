Умер озвучивший Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев

14:52, 20 августа 2022, ПАИ

На 65-м году жизни умер актёр и кукловод Сергей Григорьев, который озвучивал пса Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная.

Похороны состоятся завтра, 21 августа, на кладбище в израильском поселении Текоа. Последние восемь лет Сергей Григорьев жил в Израиле.

Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение «актёр театра кукол», затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Актёр работал в передаче «Спокойной ночи, малыши» на протяжении 27 лет – с 1987 до 2014 года.